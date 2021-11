Lucinda Brand heeft donderdag voor het derde jaar op rij de Superprestige in het Belgische Niel op haar naam geschreven. De wereldkampioene achterhaalde in de slotronde Annemarie Worst en kwam vervolgens solo over de meet.

Het is voor de 32-jarige Brand, die zaterdag ook al Europees kampioene werd, haar tweede overwinning van dit seizoen in de Superprestige. De Nederlandse won ook de eerste cross in Gieten. De tweede race was een prooi voor Denise Betsema.

In Niel had de 25-jarige Worst in de laatste ronde lange tijd nog goede papieren, maar door een fietswissel en een val moest ze de zege toch aan Brand laten. Worst werd nog wel tweede, voor Betsema.

De gehele top zes bestond uit Nederlandse vrouwen: Yara Kastelijn werd vierde, voor Ceylin del Carmen Alvarado en Manon Bakker. Inge van der Heijden eindigde als tiende.

In het klassement van de Superprestige gaat Betsema na drie van de acht crosses nog wel aan de leiding met 29 punten. Haar voorsprong op Worst (tweede) en Brand (derde) is met respectievelijk twee punten en één punt wel kleiner geworden.