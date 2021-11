De Giro d'Italia van komend jaar eindigt met een tijdrit over 17,1 kilometer in Verona, zo heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt. De 105e editie van de Italiaanse rittenkoers wordt afgesloten met een chronorace die één klim kent.

De afsluitende tijdrit vindt plaats op 29 mei. Het parcours heeft halverwege een klim met een stijgingspercentage van 5 en daarna een afdaling van 4 kilometer terug naar de stad, waar de streep ligt bij de Arena van Verona.

De Giro start op 6 mei 2022 met een rit tussen Boedapest - het was al bekend dat de Hongaarse hoofdstad het beginpunt zou zijn - en Visegrád. Een dag later is in Boedapest een individuele tijdrit van 9,2 kilometer.

Na nog een rit op Hongaarse bodem verhuist het peloton een dag later naar Sicilië voor een etappe op 10 mei, waarbij de finish op de Etna ligt.

In totaal telt de Giro, die voor de veertiende keer buiten Italië begint, zeven sprintetappes, zes heuvelritten, zes bergetappes en twee individuele tijdritten. Er worden 51.000 hoogtemeters afgelegd. De rest van het parcours werd in de afgelopen dagen al onthuld.

De Giro werd vorig jaar gewonnen door Egan Bernal. Hij boekte de tweede grote eindzege uit zijn loopbaan nadat hij in 2019 al de beste was in de Tour de France.