Het peloton staat in de volgende editie van de Giro d'Italia weer een etappe naar de Etna te wachten. De organisatie onthulde woensdag alle bergritten.

De rit naar de Etna is de vierde etappe. De renners beginnen in Avola en komen na 166 kilometer koersen aan op de vulkaan op Sicilië. In 2020 werd de Etna voor het laatst opgenomen in het parcours en toen zegevierde Jonathan Caicedo. Wilco Kelderman was destijds de beste klassementsrenner en finishte als vierde.

Er staan in totaal zes bergetappes op het programma. Na het bedwingen van de Etna wacht het peloton ook klimwerk in de negende, vijftiende, zestiende, zeventiende en twintigste etappe. De langste bergrit is die van Salò naar Aprica (200 kilometer).

"Met zes bergetappes is het duidelijk dat de komende editie van de Giro zwaar gaat worden", zegt Egan Bernal, de winnaar van dit jaar. "De eerste aankomst bergop - de Etna - wordt belangrijk en kan direct voor verschillen zorgen in het algemeen klassement. Je moet in de eerste week direct 100 procent zijn."

Het parcours van de rit naar de Etna. Het parcours van de rit naar de Etna. Foto: Twitter/@giroditalia

Giro-parcours zo goed als compleet

Het Giro-parcours is nu bijna rond. Maandag onthulde de organisatie alle zeven sprintetappes en dinsdag volgden de zes overgangsetappes. Het is alleen nog onduidelijk hoe de laatste etappe - een individuele tijdrit in Verona - er precies uit komt te zien. Donderdag wordt het complete parcours bekendgemaakt.

Begin deze maand werd al bekend dat de 105e editie van de Giro d'Italia op 6 mei 2022 start met een vlakke etappe in Hongarije. Ook de tweede (individuele tijdrit) en derde etappe (vlakke etappe) worden in het Oost-Europese land verreden.

De Ronde van Italië duurt tot en met 29 mei. Bernal hield dit jaar de Italiaan Damiano Caruso (tweede) en de Brit Simon Yates (derde) achter zich in het algemeen klassement.