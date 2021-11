Lars van der Haar heeft zondag voor de tweede keer in zijn carrière de Europese titel in het veldrijden veroverd. De dertigjarige Nederlander bleef alle Belgen voor op het parcours op en rond de VAM-berg in Drenthe.

Van der Haar had op de streep een voorsprong van 25 seconden op de Belg Quinten Hermans. Diens landgenoot Michael Vanthourenhout pakte het brons op bijna een minuut. Joris Nieuwenhuis (achtste) was de tweede Nederlander in de top tien.

Favoriet en titelverdediger Eli Iserbyt, dit seizoen al goed voor acht zeges in het veldrijden, kwam niet verder dan de twaalfde plek. De 24-jarige Belg verloor meer dan 3,5 minuut op de winnaar.

"Ik kan het nog niet geloven", zei Van der Haar in een eerste reactie bij de NOS. "Het werd een harde koers en dat is precies wat ik wilde. Niet nadenken en gewoon rijden."

De Amersfoorter werd in 2015 al Europees kampioen in het Brabantse Huijbergen. Dat was het eerste EK veldrijden waaraan profs mee mochten doen.

Veelvoudig wereldkampioenen Mathieu van der Poel en Wout van Aert zitten in een rustperiode na een lang seizoen op de weg en deden niet mee in Drenthe.

Lars van der Haar was de sterkste veldrijden in Drenthe. Foto: ANP

Van der Haar troeft Hermans af

Al in de eerste van tien rondes kwam Van der Haar zondag in Drenthe op kop te zitten met liefst zes Belgen. De Nederlander verloor even de aansluiting na een valpartij, maar hij haakte in de vierde ronde weer aan.

Hermans reed halverwege de koers weg op een van de vele steile stukken, waardoor Van der Haar opnieuw in de achtervolging moest.

De Amersfoorter, die als lichtgewicht in het voordeel was op het parcours met veel klimwerk, sloot met steun van het Nederlandse publiek in de voorlaatste ronde aan bij Hermans en trok meteen flink door. De Belg kon niet reageren, waarna Van der Haar solo naar de titel reed.

Nederland eindigt het EK in eigen land met vier gouden medailles. Lucinda Brand (elite vrouwen), Shirin van Anrooij (beloften vrouwen) en Ryan Kamp (beloften mannen) werden net als Van der Haar Europees kampioen.