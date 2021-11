Harrie Lavreysen heeft zaterdag bij de ouverture van de Champions League baanwielrennen het sprinttoernooi gewonnen. De olympisch, Europees én wereldkampioen was op Mallorca de Rus Mikhail Yakovlev de baas.

Yakovlev had eerder op de dag Jeffrey Hoogland uit de finale gehouden, waardoor de eindstrijd nu eens niet een Nederlands onderonsje werd. In de eindstrijd rekende Lavreysen overtuigend af met de Rus.

Het baanwielrennen heeft met de Champions League een nieuwe wedstrijdserie, waarin de toprenners het in zes opeenvolgende weekenden in november en december tegen elkaar opnemen.

Bij elke wedstrijd kunnen de renners punten verdienen. Aan het eind van de serie wedstrijden wordt in elke categorie een winnaar aangewezen.

In de voorronde en halve finale van het sprinttoernooi waren drie sprinters in de baan in plaats van twee. Lavreysen was ook met twee tegenstanders twee keer overtuigend de snelste.

Hoogland kwam in zijn halve finale tegen Yakovlev en de Duitser Stefan Botticher pas in de slotronde naar voren en dat bleek net te laat. Hij werd met drie duizendsten van een seconde tweede achter de Rus. Die was in de finale kansloos tegen Lavreysen.

Braspennincx en Van Riessen sneuvelen in heats op keirin

Shanne Braspennicx en Laurine van Riessen werden in de heats van keirin uitgeschakeld. Braspennincx, de olympisch kampioene op dit onderdeel, eindigde in haar heat als derde waar alleen de eerste twee zich plaatsten voor de finale. Van Riessen, pas net hersteld van haar zware val op de Spelen van Tokio, werd in haar heat zesde. De zege ging naar de Canadese Kelsey Mitchell.

Kirsten Wild eindigde als achtste bij het onderdeel scratch. Maggie Coles-Lyster greep de overwinning. Roy Eeftink werd vierde op de scratch, waar de Nieuw-Zeelander Corbin Strong de zege pakte.