Lucinda Brand heeft na de wereldtitel ook de Europese titel veldrijden veroverd. De 32-jarige Zuid-Hollandse won zaterdag op het parcours op en rond de VAM-berg in Drenthe na een lange solo.

De Hongaarse Kata Blanka Vas reed op 56 seconden naar het zilver. Yara Kastelijn veroverde het brons.

Er stonden vijf Nederlanders in de top zeven van de uitslag. Ceylin del Carmen Alvarado werd vierde en ook Denise Betsema (vijfde) en Annemarie Worst (zevende) eindigden net naast het podium.

Voor Brand is het haar eerste Europese titel. Vorig jaar in Rosmalen werd ze derde en ze pakte al twee keer eerder zilver op het EK. De 32-jarige renster werd vorig jaar in Oostende voor het eerst in haar carrière wereldkampioene veldrijden.

Brand nam in tweede ronde leiding over van Vas

Vas pakte bij de start de leiding en hield die na een snelle eerste van zeven ronden. Door een fietswissel in de tweede ronde gaf de Hongaarse aan Brand de gelegenheid een gaatje te slaan.

De wereldkampioene trok door en vergrootte haar voorsprong ronde per ronde. Daarachter streden Vas, Kastelijn en titelverdedigster Del Carmen Alvarado om de resterende podiumplaatsen.

Door een valpartij schakelde Alvarado zichzelf in de laatste ronde uit voor de medailles. Vas sprintte op de VAM-berg in de laatste ronde weg bij Kastelijn en pakte haar eerste EK-medaille bij de senioren.