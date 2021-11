Alex Dowsett heeft woensdag in het Mexicaanse Aguascalientes een mislukte aanval gedaan op het werelduurrecord van Victor Campenaerts. De Britse renner kwam een halve kilometer tekort om het record van de Belg te verbeteren.

De 33-jarige Dowsett kon alleen in de openingsfase van zijn poging in de buurt van Campenaerts blijven. Zijn achterstand liep echter iedere ronde verder op en halverwege was het werelduurrecord al ver uit zicht. Na één uur had hij 54,555 kilometer achter de kiezen, goed voor de tweede afstand ooit.

Door zijn mislukte poging blijft het werelduurrecord in handen van Campenaerts. De Belg reed de 55,089 kilometer op 16 april 2019 op de hooggelegen baan in Aguascalientes.

Israel Start-Up Nation-renner Dowsett wilde het uurrecord vorig jaar december al aanvallen in Manchester, maar hij liep een coronabesmetting op en moest de recordpoging uitstellen.

De 32-jarige Dowsett pakte in mei 2015 in Manchester het werelduurrecord af van de Australiër Rohan Dennis en zette het destijds op 52,937 kilometer. Een maand later was hij het record alweer kwijt aan zijn landgenoot Bradley Wiggins, die op dezelfde piste 54,526 kilometer reed.