De Giro d'Italia begint volgend jaar in Boedapest. De eerste grote ronde van het wielerseizoen werkt begin mei de eerste drie etappes af in Hongarije.

De renners in de Giro d'Italia starten op vrijdag 6 mei in de Hongaarse hoofdstad Boedapest en rijden dan richting het noorden naar Visegrád (195 kilometer) met finish heuvelop.

Een dag later is Boedapest opnieuw de startplaats, maar dan van een individuele tijdrit over 9,2 kilometer. Ook de finish van die etappe is in Boedapest.

De derde etappe lijkt voer voor de sprinters en betreft een vlakke rit van Kaposvár naar Balatonfüred (201 kilometer). Beide steden liggen meer aan de westkant van Hongarije.

Het is nog niet bekend hoe het parcours van de andere achttien etappes in de Giro d'Italia eruitziet. Dat wordt volgende week maandag, dinsdag, woensdag en donderdag pas bekendgemaakt.

De Giro d'Italia eindigt op zondag 29 mei. Dit jaar ging de eindzege naar Egan Bernal van INEOS Grenadiers.