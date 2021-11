Elia Viviani keert na een afwezigheid van vijf jaar terug bij INEOS Grenadiers. De Italiaanse sprinter, die in alle grote rondes minstens één rit won, komt over van Cofidis en tekent een contract tot het einde van 2024. INEOS presenteerde daarmee de vierde versterking op één dag.

De 32-jarige Viviani reed al van 2015 tot en met 2017 voor de Britse ploeg, die destijds Team Sky heette. Hij boekte negentien overwinningen in dienst van Team Sky, waaronder zijn eerste ritzege in de Giro d'Italia. In 2018 verkaste hij naar Deceuninck-Quick-Step, dat hij na twee jaar verruilde voor Cofidis.

"Vanaf het moment dat ik de ploeg verliet, had ik in mijn hoofd dat ik ooit zou terugkeren", zegt Viviani op de site van INEOS. "Nu is de dag gekomen en ik had niet blijer kunnen zijn. Dit voelt als een terugkeer naar een familie."

Viviani won tot dusver negen ritten in de drie grote rondes: vijf in de Giro d'Italia, drie in de Vuelta a España en één in de Tour de France. Daarnaast was hij drie keer de snelste in de EuroEyes Cyclassics, een prestigieuze sprintkoers in Hamburg.

Ook in het baanwielrennen maakte Viviani indruk. De Italiaan pakte op de Olympische Spelen van Tokio brons op het omnium en werd vorige week in Roubaix de eerste wereldkampioen ooit op de afvalkoers.

Ook Fraile, Heiduk en Turner naar INEOS

Op dezelfde dag presenteerde INEOS de komst van de Duitser Kim Heiduk (21), de Brit Ben Turner (22) en de Spanjaard Omar Fraile. Laatstgenoemde is de bekendste van het drietal. De 31-jarige klimmer is de regerend Spaans kampioen op de weg en won in 2018 een rit in de Tour de France. Hij is afkomstig van Astana.

Heiduk is de huidige Duitse beloftenkampioen op de weg, terwijl Turner afgelopen seizoen tweede werd bij het Brits kampioenschap tijdrijden voor beloften. Met hun komst bestaat de ploeg van INEOS volgend seizoen vooralsnog uit 31 renners.

INEOS kende vorig seizoen een teleurstellend jaar door alleen de Giro d'Italia te winnen met kopman Egan Bernal. In de Tour de France was er alleen een podiumplaats voor Richard Carapaz (derde). Ook in de Vuelta grepen Adam Yates (vierde) en Bernal (zesde) naast de eindzege, die naar Primoz Roglic ging.