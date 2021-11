Denise Betsema heeft maandag naast de zege gegrepen in de Koppenbergcross. De Texelse moest zich op de steile heuvel in de Vlaamse Ardennen gewonnen geven aan de Amerikaanse Clara Honsinger. De cross was eenmalig vernoemd naar de in juli overleden Jolien Verschueren.

De 28-jarige Betsema nam in de openingsronde de leiding in de Koppenbergcross. Na een versnelling tijdens de tweede beklimming van de iconische heuvel kwam ze los van de grote groep en gingen Honsinger en Yara Kastelijn samen in de achtervolging.

Honsinger wist bij Betsema te komen, waarna ze de Nederlandse op de flanken van de Koppenberg verschillende keren uit het wiel reed. In de slotronde was het definitief gedaan met Betsema. Ze loste opnieuw op de Koppenberg en kwam op twaalf seconden van de Amerikaanse binnen.

Betsema kende een sterke start van het seizoen met overwinningen in Lokeren, Bredene, Ruddervoorde en Zonhoven. Zondag reed ze nog een wereldbekerwedstrijd in het Belgische Overijse, waarin ze vierde werd.

Annemarie Worst, die vorig jaar de Koppenbergcross won, kwam niet verder dan een zevende plaats. Regerend wereldkampioene Lucinda Brand bleef steken op een teleurstellende vijfde plek, op twee minuten van Honsinger.

De Koppenbergcross was voor één keer vernoemd naar Verschueren. De Belgische veldrijdster overleed in juli op 31-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Verschueren wist de Koppenbergcross twee keer te winnen: in 2015 en 2016.