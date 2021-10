De Hongaarse veldrijdster Kata Blanka Vas heeft zondag voor een verrassing gezorgd door in het Belgische Overijse de Druivencross te winnen. Het is de eerste wereldbekerwedstrijd dit seizoen waarbij de zege niet naar een Nederlandse gaat.

Voor de twintigjarige Vas is het haar eerste wereldbekerzege bij de elite. Het toptalent van SD Worx is ook regerend Hongaars kampioene op de weg.

De tweede plaats in de modderige en spekgladde editie van de Druivencross ging, eveneens verrassend, naar Puck Pieterse. De pas negentienjarige Nederlandse had dit seizoen nog niet eerder op het podium gestaan.

Lucinda Brand troefde Denise Betsema af in de strijd om de derde plaats. De twee komen daarmee samen aan de leiding in de wereldbekerstand, met 147 punten na vijf crossen. Pieterse staat derde met 112 punten. Vas klom naar de vierde plek met 105 punten.

Betsema verspeelt koppositie door val

Betsema nam direct na de start de leiding en bouwde een aardige voorsprong op, maar twee valpartijen zorgden ervoor dat ze werd achterhaald. Vas nam het initiatief over, met Pieterse vlak achter zich.

De Hongaarse kwam na vijf rondes solo over de finish en vierde in de 'Moeder aller Crossen', de bijnaam van de Druivencross, haar grootste zege tot nu toe. "Of ik nu de beste ben? Dat denk ik niet. Maar ik ben wel heel blij met mijn overwinning", reageerde ze.

Het wereldbekerseizoen gaat op 14 november verder in het Tsjechische Tábor. In totaal staan er vijftien races op het programma. De eerste vier werden gewonnen door Marianne Vos (2x), Brand en Betsema.

De mannen komen later op de middag in actie in Overijse. Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock ontbreken. Zij beginnen pas later aan hun veldritseizoen.