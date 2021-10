Alejandro Valverde zal na volgend seizoen een punt achter zijn imposante loopbaan zetten. Dat zei de Spaanse wielericoon woensdag in gesprek met Radio Nacional de España.

"2022 wordt mijn laatste jaar. Ik zeg dat met volle overtuiging, 100 procent", aldus Valverde. "Zelfs als mijn niveau op mijn 42e nog goed is, heeft het geen enkele zin om na 21 jaar in dit vak mijn contract te gaan verlengen. Wat wil ik nog meer? Mijn tijd is gekomen."

Valverde zei in januari al dat hij bezig was aan zijn laatste jaar als wielrenner, maar hij zette in september een handtekening onder een nieuw eenjarig contract bij Movistar. Het was toen niet duidelijk dat hij voor het laatst zijn verbintenis zou verlengen.

De 41-jarige Spanjaard kende een sterk seizoen met ereplaatsen in de Amstel Gold Race (vijfde), Waalse Pijl (derde), Luik-Bastenaken-Luik (vierde) en de Ronde van Lombardije (vijfde). Bovendien won hij een rit in het Critérium du Dauphiné en de Ronde van Sicilië en schreef hij de GP Miguel Indurain op zijn naam.

Valverde kwam in augustus ten val in de Vuelta a España, waarbij hij zijn sleutelbeen brak. Aanvankelijk werd gevreesd dat de blessure het einde van zijn loopbaan kon betekenen, maar hij keerde deze maand alweer terug in koers.

Valverde is een van de meest gelauwerde renners in het huidige peloton. De kopman van Movistar won liefst 130 koersen in zijn twintig jaar lange loopbaan, waaronder de Vuelta a España in 2009 en vier ritten in de Tour de France. In 2018 zette hij de kroon op zijn carrière door voor het eerst wereldkampioen op de weg te worden.