De Britse regering wil de start van de Tour de France van 2026 naar Groot-Brittannië halen. Het ministerie van Financiën meldt de Grand Départ te willen koppelen aan etappes door Engeland, Wales en Schotland. Het idee is dat mensen in heel het land kosteloos topsport van dichtbij kunnen beleven, schrijft het ministerie dinsdag in een toelichting.

De Tour de France start volgend jaar in de Deense hoofdstad Kopenhagen, het jaar erop is Baskenland het decor voor de Grand Départ. Rotterdam en Den Haag willen gezamenlijk de Tour de France in 2024 of 2025 naar Nederland halen.

Het Britse ministerie van Financiën stelt zo'n 40 miljoen pond (47,5 miljoen euro) beschikbaar om topsportevenementen binnen te halen. Naast de Tour wordt een deel van het geld besteed aan het binnenhalen van het WK rugby voor vrouwen van 2025. Ook gaat een deel van het geld naar de campagne om het WK voetbal in 2030 samen met Ierland te organiseren.

De aankondiging is onderdeel van het regeringsplan om de infrastructuur buiten Londen en het 'rijkere' zuidoosten te versterken en het welzijn in andere delen van het land te bevorderen. 95 procent van de investering in de Tour-start moet buiten de welvarendste regio terechtkomen.

In 2014 begon de Tour de France voor het laatst in Groot-Brittannië. De Ronde van Frankrijk startte toen in Leeds. In totaal werden in die Tour drie ritten op Britse bodem verreden.

Bij de editie van volgend jaar zullen de eerste drie ritten op Deense bodem worden verreden. Na een tijdrit volgen twee etappes waarin het vermoedelijk op een sprint zal uitdraaien.