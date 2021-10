Wout Poels rijdt volgend seizoen toch gewoon voor Bahrain Victorious. Het contract van de Nederlander werd aanvankelijk niet verlengd, maar de twee partijen bereikten in de afgelopen weken toch een akkoord over een nieuwe verbintenis voor een jaar.

De 34-jarige Poels gaat zijn derde jaar in bij Bahrain Victorious. De Limburger, die eerder uitkwam voor Vacansoleil, Quick-Step en Team Sky (nu INEOS Grenadiers), wacht nog op zijn eerste overwinning voor de Bahreinse wielerploeg.

"Ik ben blij dat we toch tot een overeenkomst zijn gekomen en dat ik voor dit team kan blijven rijden", zegt Poels in een verklaring op de site van zijn ploeg, die precies twee weken geleden nog aankondigde dat hij en vijf andere renners moeten vertrekken.

"Vorig seizoen hebben we als collectief een aantal zeer indrukwekkende resultaten geboekt. Ik voel me hier thuis en er heerst een goede sfeer tussen de renners en de staf. Dat helpt je heel erg om goed te presteren."

Poels deed dit jaar met Bahrain Victorious mee aan de Tour de France. De klimmer reed lange tijd in de bolletjestrui, maar hij moest in het bergklassement uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Tour-winnaar Tadej Pogacar. Bahrain Victorious eindigde de Ronde van Frankrijk wel met drie etappezeges.

Het grootste individuele succes van Poels dateert van 2016, toen hij Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam schreef. Bij Team Sky/INEOS was hij vier keer onderdeel van de ploeg die de Tour-winnaar leverde. In 2015 en 2016 was hij knecht van Chris Froome, in 2018 van Geraint Thomas en in 2019 van Egan Bernal.