Harrie Lavreysen heeft zondag zijn sterke vorm bij de WK baanwielrennen bekroond door de wereldtitel op de individuele sprint te prolongeren. De Nederlander klopte zijn landgenoot Jeffrey Hoogland in het Franse Roubaix.

De 24-jarige Lavreysen was in de eerste heat al vrij overtuigend de betere van de twee. In het tweede duel reed Hoogland lang aan kop in de hoop een derde krachtmeting af te dwingen, maar Lavreysen beschikte duidelijk over de beste benen en passeerde zijn landgenoot ruim voor de streep.

Het is het derde jaar op rij dat Lavreysen de wereldtitel sprint pakt én dat Hoogland als tweede eindigt. Bij de Olympische Spelen van afgelopen zomer ging de finale eveneens tussen de twee Nederlanders en ook in Tokio won Lavreysen het onderonsje.

Door zijn succes op de individuele sprint voltooide Lavreysen 'Harries hattrick' in Roubaix. De geboren Brabander veroverde op deze wereldkampioenschappen ook al goud op de keirin en op de teamsprint, met Hoogland en Roy van den Berg. Op de WK van 2020 in Berlijn won hij ook die drie onderdelen.

Nederland eindigt WK met tien medailles

Lavreysen hoopte op de Spelen die trilogie al te voltooien en dat lukte hem ook nog bijna, maar in Tokio moest hij zich op de keirin tevredenstellen met brons.

De WK baanwielrennen, die zondag wordt afgesloten, volgde enkele weken na de Europese kampioenschappen. In het Zwitserse Grenchen veroverde Lavreysen eveneens goud op de teamsprint en de individuele sprint.

Nederland kwam op de WK in Roubaix, met name dankzij Lavreysen, uit op vijf gouden, drie zilveren en twee bronzen medailles.