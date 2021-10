Denise Betsema heeft de leiding veroverd in de stand om de wereldbeker veldrijden. De Nederlandse won zondag in de Kuilcross van Zonhoven, de vierde wedstrijd van het seizoen. Bij de mannen eindigde Lars van der Haar als tweede achter de Belg Toon Aerts.

Regerend wereldkampioene Lucinda Brand werd tweede, voor Ceylin del Carmen Alvarado. Ook de plekken vier tot en met zeven werd ingenomen door Nederlandse veldrijdsters. Line Burquier uit Frankrijk was op de achtste positie de beste renster uit een ander land.

Marianne Vos deed niet mee in Zonhoven en raakte haar eerste plek in de wereldbekerstand daardoor kwijt aan Betsema, die met 125 punten leidt. Brand heeft drie punten minder.

Het was voor Betsema een uitstekend weekeinde. Zaterdag schreef ze de Superprestigecross van Ruddervoorde al op haar naam. De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal staat ook in het klassement om de Superprestige bovenaan.

Lars van der Haar moest Toon Aerts voor zich dulden. Foto: ANP

Van der Haar eindigt opnieuw als tweede

Bij de mannen werd Van der Haar opnieuw tweede in een wereldbekercross. De dertigjarige Amersfoorter moest in Zonhoven alleen zijn ploeggenoot Aerts voor zich dulden.

Aerts ging in de voorlaatste ronde van de cross alleen op avontuur en kwam solo als winnaar over de finish. Het was zijn eerste wereldbekerzege van dit seizoen.

Van der Haar besliste een verbeten duel om de tweede plaats met de Belg Eli Iserbyt in zijn voordeel. De Nederlander werd in de vorige wereldbekerwedstrijd, in het Amerikaanse Iowa City, ook al tweede. In de wereldbekerstand neemt hij na vier manches de vierde plaats in. Iserbyt gaat aan de leiding.

Mathieu van der Poel en Wout van Aert doen nog altijd niet mee aan het veldritseizoen.