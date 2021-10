Kirsten Wild was eigenlijk niet van plan om mee te doen aan de WK baanwielrennen in Roubaix, maar de 39-jarige Zwolse liet zich overhalen door teamgenoot Amy Pieters. Dat leverde de Nederlandse vrouwen zaterdag hun derde wereldtitel op de koppelkoers op.

"Dat Amy op me in heeft gepraat, heeft uiteindelijk de doorslag gegeven om nog door te gaan tot en met de WK", zei Wild tegen de NOS. "We zijn samen aan dit traject begonnen en wilden het mooi afsluiten. Het is het dubbel en dwars waard geweest."

Het is al maanden bekend dat Wild bezig is aan haar laatste jaar als profrenster. Na de Olympische Spelen in Japan, waar ze brons won op het omnium en samen met Pieters vierde werd op de koppelkoers, leek haar carrière op de baan voorbij. Na gesprekken met Pieters besloot ze toch nog één keer vol voor een wereldtitel te gaan.

"Ik heb de keuze bij Kirsten gelaten, want je moet er 100 procent achter staan", aldus Pieters. "Ik ben heel blij dat ze de knoop heeft doorgehakt en het nog één keer wilde proberen. We wilden vandaag onze mooiste koppelkoers ooit rijden en dat is prima gelukt."

Kirsten Wild (links) en Amy Pieters tonen hun gouden medaille. Kirsten Wild (links) en Amy Pieters tonen hun gouden medaille. Foto: ANP

'Ik voelde me wat zielig'

Wild en Pieters verzamelden zaterdag 35 punten in 120 rondes. Daarmee bleven ze Frankrijk (30 punten) en Groot-Brittannië (24 punten) voor. Het was de derde wereldtitel op rij op de koppelkoers voor de Nederlandse vrouwen, terwijl Wild nu in totaal liefst negen keer goud heeft gewonnen bij de WK baanwielrennen.

"Het resultaat is fantastisch, maar onderweg was het soms wel aanpoten", zei Wild. "Op een gegeven moment voelde ik me wat zielig omdat mijn benen pijn deden, maar toen sleepte Amy me erdoorheen. Ik dacht: zielig? Kom op, het gaat om de wereldtitel."

Wild rijdt zondag met de puntenkoers haar laatste WK-race. "Ik ga honderd rondjes genieten. Dit is echt fantastisch, want het is gewoon ontzettend bijzonder om wereldkampioen te worden."