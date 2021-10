Lorena Wiebes heeft zaterdag de Ronde van Drenthe op haar naam geschreven. De 22-jarige renster was in de laatste WorldTour-koers van het jaar met overmacht de beste in de sprint van een kopgroep van zeven.

Floortje Mackaij trok in de straten van Hoogeveen perfect de sprint aan voor Wiebes, waarna de Nederlandse van Team DSM op de streep meer dan een fietslengte voorsprong had op de Italiaanse vrouwen Elena Cecchini en de pas negentienjarige Eleonora Camilla Gasparrini.

Mackaij eindigde zelf als vijfde. Met ook de Britse Pfeiffer Georgi (zesde), de Duitse Franziska Koch (zevende) en de Noorse Susanne Andersen (achtste) waren er liefst vijf DSM-rensters in de top tien.

"Dit was een echte teamprestatie", zei Wiebes na de koers tegen RTV Drenthe. "We zaten met z'n vieren vooraan. Twee ploeggenoten hebben zich volledig opgeofferd om ontsnappingen te voorkomen en we hadden ook nog een geweldige lead-out. Ik hoefde eigenlijk bijna niks te doen."

Wiebes boekte in de 159 kilometer lange koers van Assen naar Hoogeveen haar dertiende zege van het seizoen. Drie van die overwinningen waren in de WorldTour, het hoogste niveau in het vrouwenwielrennen.

Van Vleuten eindwinnares WorldTour

Annemiek van Vleuten, die door een blessure niet kon meedoen aan de Ronde van Drenthe, was al zeker van de eindzege in de WorldTour.

De Nederlandse won dit jaar de Ronde van Vlaanderen, de Clásica San Sebastián, de Ronde van Noorwegen en de Ceratizit Challenge by La Vuelta.

Nederlandse rensters wonnen dit jaar liefst veertien van de achttien WorldTour-koersen.