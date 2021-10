Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland hebben zaterdag op overtuigende wijze de kwartfinales van het sprinttoernooi bereikt op de WK baanwielrennen in Roubaix.

De 24-jarige Lavreysen rekende in zijn heat eenvoudig af met de Brit Hamish Turnbull, die bijna een seconde langzamer was dan de Brabander.

Muhammad Sahrom vormde geen partij voor de 28-jarige Hoogland, die een tiende van een seconde sneller was dan de Maleisiër. Het sprinttoernooi verloopt nog niet bepaald vlekkeloos voor de Apeldoorner. Hij kwam in de kwalificaties niet verder dan de zesde plaats en moest via de tussenronde een plek in de achtste finales afdwingen.

De kwartfinales van het sprinttoernooi worden zaterdag om 17.50 uur verreden in de Stab Velodrome in Roubaix. De halve finales en finale staan zondag op de slotdag van de WK op het programma.

Lavreysen en Hoogland zijn de grote favorieten op de sprint. Lavreysen pakte de laatste twee wereldtitels op het onderdeel en werd afgelopen zomer ook olympisch kampioen op de discipline. Hoogland veroverde nog nooit een wereldtitel op de sprint. Hij verloor in 2019 en 2020 de finale van Lavreysen.

Lavreysen kan op de WK 'Harrie's hattrick' voltooien. Eerder tijdens het toernooi in Roubaix werd hij wereldkampioen op de keirin en de teamsprint. Hoogland pakte op zijn beurt goud op de kilometer tijdrit. Samen werden ze ook wereldkampioen op de teamsprint.