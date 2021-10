Denise Betsema heeft zaterdag haar eerste overwinning van het seizoen geboekt in de Superprestige. De Nederlandse veldrijdster kwam solo over de streep in Ruddervoorde en gaat nu aan de leiding in het klassement.

De 28-jarige Betsema koesterde met Sanne Cant en Inge van der Heijden een comfortabele voorsprong op bij het ingaan van de tweede ronde. Betsema en Van der Heijden wisten weg te rijden bij Cant en bleven lange tijd bij elkaar rijden.

Bij het ingaan van de vierde ronde pakte Betsema toch een kleine voorsprong van vijf seconden, waarna ze versnelde en onbedreigd naar de zege reed. Van der Heijden viel terug en kwam als derde over de finish, op 58 seconden van de winnares. De tweede plek ging naar Annemarie Worst (+43 seconden), die in de slotfase nog ten val kwam.

Voor wereldkampioene Lucinda Brand was de veldrit in Ruddervoorde er een om snel te vergeten. De winnares van de eerste Superprestige-wedstrijd van dit seizoen in Gieten finishte als vijfde op bijna twee minuten van Betsema. Cant eindigde als vierde.

De leiding in het klassement is nu ook in handen van Betsema. De Superprestige, die in totaal acht veldritten telt, wordt over twee weken vervolgd met de Jaarmarktcross in het Belgische Niel.

Vorig jaar ging de eindzege naar Brand, die Ceylin del Carmen Alvarado en Betsema achter zich hield.