Twintig fietsen van de Italiaanse baanwielrenners zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag gestolen in Roubaix, waar momenteel de WK baanwielrennen wordt gehouden. Dat meldt de teammanager van de Italiaanse delegatie aan verschillende Italiaanse media, waaronder Sky Sport.

De twintig fietsen stonden in twee teambussen die geparkeerd stonden bij het hotel van de Italiaanse ploeg. Een derde bus, waarin geen fietsen stonden, is niet beschadigd geraakt.

"Het was het werk van goed georganiseerde professionals", aldus teammanager Roberto Amadio. "We wisten dat het moeilijk was om de fietsen te beschermen. We hebben er daarom voor gekozen om in een hotel met een eigen parkeergelegenheid te verblijven, waardoor we zelfs langer moesten rijden. Dat was alleen niet genoeg om de diefstal te voorkomen."

De twintig fietsen, waaronder de gouden exemplaren van de achtervolgingsploeg en die van wereldkampioen Filippo Ganna, zijn rond de 200.000 euro waard. De politie van Roubaix doet onderzoek naar de diefstal.

Italië was bezig aan een sterke WK, die tot en met zondag duurt. Met Ganna in de ploeg werden de Italianen afgelopen donderdag wereldkampioen op de ploegenachtervolging. Italië veroverde afgelopen zomer in Tokio ook al de olympische titel op dat onderdeel.