Sam Ligtlee heeft vrijdagavond na de kilometer tijdrit op de WK baanwielrennen in het Franse Roubaix uitgehaald naar de Nederlandse wielerbond. De Gelderlander vindt het onbegrijpelijk dat hij eerder in het toernooi niet mee mocht doen aan de teamsprint.

Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen en Roy van den Berg veroverden woensdag voor het vierde jaar op rij de wereldtitel. Enkele weken eerder tijdens de EK mocht Ligtlee nog de kwalificaties rijden, maar hoofdcoach Jan van Veen - hij vervangt de niet-fitte Hugo Haak - koos er op de WK voor om slotrenner Hoogland alles te laten rijden.

"Ik had graag in de teamsprint willen starten om mezelf te ontwikkelen als derde man", zei Ligtlee vrijdagavond tegen de NOS na zijn teleurstellende vijfde plek op de kilometer tijdrit. "Mijn EK was niet oké, maar wat verwacht je na anderhalf jaar geen teamsprint of grote wedstrijden te hebben gereden? Dat ik er direct sta?"

"Ik zal toch weer ergens moeten beginnen en ik denk dat ik hier beter was geweest dan op de EK. Zo zien zij (de KNWU, red.) het niet. Ik denk dat ze de prestaties boven talentontwikkeling zetten. Dat is hard om van dichtbij mee te maken."

'Wereldtitels binnenslepen belangrijker'

Van Veen kon op de WK al niet beschikken over Matthijs Büchli, die tijdens de Olympische Spelen in Tokio als vierde man fungeerde en daarna een pauze aankondigde. De tijdelijke bondscoach vindt Ligtlee op dit moment simpelweg niet snel genoeg voor een plek in het ongenaakbare team.

De Eerbeker vindt juist dat hij de kans moet krijgen om zich te laten zien. "Als je iemand klaarstoomt voor de volgende generatie, dan ben je ook bezig met wat erna komt. Nu is het voor mijn gevoel een kwestie van wereldtitels binnenslepen en talentontwikkeling achterlaten."

"Ik heb geprobeerd de teleurstelling van me af te zetten, maar het is gewoon zuur om dit te horen te krijgen na anderhalf jaar zonder wedstrijden", vervolgde Ligtlee. "Maar ik ga niet zomaar opgeven. Ik weet wat erin zit, nu moet het er nog uit komen. Als dat zo is, moet ik nog maar zien wie me tegen kan houden."