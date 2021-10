Filippo Ganna gaat zijn wereldtitel op de individuele achtervolging kwijtraken. De viervoudig wereldkampioen plaatste zich vrijdag bij de WK baanwielrennen in Roubaix verrassend niet voor de finale van dit onderdeel.

De 25-jarige Ganna eindigde met een tijd van 4.06,402 als derde in de kwalificaties van de individuele achtervolging. Dat leverde hem 'slechts' een plek in de strijd om het brons op tegen de Zwitser Claudio Imhof.

De Amerikaan Ashton Lambie (4.03,237) en de Italiaan Jonathan Milan (4.05,785) waren sneller dan Ganna over de 4 kilometer en nemen het vrijdagavond tegen elkaar op in de finale.

Ganna werd in 2016, 2018, 2019 en 2020 wereldkampioen op de achtervolging. In 2017 pakte hij zilver achter de Australiër Jordan Kerby. De renner van INEOS Grenadiers is op de weg de wereldkampioen tijdrijden van 2020 en 2021.

Ganna pakte eerder deze week bij de WK in Roubaix met het Italiaanse team wel goud op de ploegenachtervolging. De Italianen werden deze zomer ook olympisch kampioen op dit onderdeel.

Hoogland als snelste naar finale van 1 kilometer tijdrit

Op de 1 kilometer tijdrit plaatste Jeffrey Hoogland zich met de snelste tijd voor de finale. Regerend wereldkampioen Sam Ligtlee klokte de vierde tijd in de kwalificaties.

De 28-jarige Hoogland hield Nicholas Paul uit Trinidad en Tobago ruim een halve seconde (0,523) achter zich. De Nederlandse favoriet kwam tot een tijd van 58,746 seconden.

Ligtlee deed 1.00,441 over de kilometer en was daarmee net iets langzamer dan de Duitser Joachim Eilers. De beste acht renners plaatsten zich voor de eindstrijd, die vrijdag om 20.00 uur op het programma staat.

Hoogland was in 2018 in Apeldoorn al eens wereldkampioen op de kilometer tijdrit, maar liet het niet-olympische onderdeel meestal links liggen. Bij de EK van twee weken geleden deed Hoogland wel mee. Hij won, met Ligtlee achter hem op de tweede plaats.

Hoogland veroverde in Roubaix al het goud op de teamsprint en zilver op het sprintonderdeel keirin.