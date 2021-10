Shanne Braspennincx is op het WK baanwielrennen gestrand in de kwartfinales van het onderdeel sprint. Roy Eefting greep in Roubaix met een vierde plek op de scratch net naast de medailles.

Shanne Braspennincx moest in de kwartfinales van het onderdeel sprint haar meerdere erkennen in de Duitse titelverdedigster Emma Hinze.

De Brabantse realiseerde in de kwalificaties de zevende tijd, waarmee ze rechtstreeks de tweede ronde bereikte. Daarin versloeg ze de Japanse Riyu Ohta, maar tegen Hinze was ze zowel in de eerste als in de tweede heat kansloos.

Twee weken geleden veroverde de dertigjarige Braspennincx in het Zwitserse Grenchen nog de Europese titel op de sprint. Zondag komt ze bij de WK in actie op de keirin. Op dat onderdeel werd ze afgelopen zomer in Tokio olympisch kampioene.

Eefting grijpt net naast medaille op scratch

Roy Eefting greep in Roubaix net naast een medaille op het duuronderdeel scratch. De 32-jarige renner uit Vaassen kwam in de laatste vier ronden vrijwel uit laatste positie naar voren gesprint, maar bleef steken op de vierde plaats.

Het goud was voor Donavan Grondin uit Frankrijk. Hij hield de Belg Tuur Dens en de Brit Rhys Britton net achter zich. Eefting pakte in 2019 nog het zilver op scratch, het onderdeel waarbij de renners 60 ronden (oftewel 15 kilometer) rijden, waarna om de winst wordt gesprint.

Eefting oordeelde dat hij het zelf verprutst had. "Dit is een gemiste kans. Mijn tactiek is vaak om aan het einde om de groep heen te sprinten, maar nu zat ik gewoon te ver en viel er - een paar man voor me - ook nog een gat."

"Ik weet dat ik een van de snelsten ben. Ik heb het gewoon verpest", mopperde de renner, die op de weg de afgelopen jaren veel in Azië reed.