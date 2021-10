Harrie Lavreysen heeft donderdag in Roubaix zijn wereldtitel op de keirin geprolongeerd. Hij klopte in de finale onder meer landgenoot Jeffrey Hoogland, die het zilver pakte.

Hoogland begon achter de derny de finale en reed in de beginfase op kop van de groep van zes renners. Al vrij snel nam Lavreysen de leiding over.

De Brabander zette op twee ronden voor het einde vol aan voor een lange sprint. Hoogland bleef in het wiel, maar kon er niet meer overheen komen en moest genoegen nemen met zilver. De derde plaats was voor de Rus Michail Jakovlev.

Lavreysen is de eerste Nederlander die de wereldtitel op de keirin voor de tweede keer heeft veroverd. Eerder waren Teun Mulder (2005), Theo Bos (2006) en Matthijs Büchli (2019) de beste op het spectaculaire sprintnummer.

Op de slotdag van de Olympische Spelen pakte Lavreysen nog brons op de keirin. Dat deed hij na twee eerdere gouden medailles op de teamsprint en de sprint. Hoogland werd twee weken geleden Europees kampioen op het onderdeel. Samen met Roy van den Berg was hij woensdag op het WK al goed voor goud op de teamsprint.

Harrie Lavreysen juicht met achter zich Jeffrey Hoogland. Harrie Lavreysen juicht met achter zich Jeffrey Hoogland. Foto: ANP

'Je rijdt met zessen in de baan, maar het leek één tegen één'

De overmacht van de Nederlandse sprinters moet de concurrentie in Roubaix opnieuw hebben ontmoedigd. "Je rijdt met zessen in de baan, maar soms lijkt het wel één tegen één", verwoordde Lavreysen het vertoonde machtsvertoon.

Hoogland vertelde dat hij de vroege aanval van Lavreysen wel verwacht had. "Ik wist dat hij snel zou komen", vertelde de Nijverdaller, die twee weken geleden in het Zwitserse Grenchen nog de Europese titel had opgeëist in een door Lavreysen verkeerd opgebouwde race.

"Dat zou Harrie niet nog eens overkomen. Toen hij me als enige passeerde, heb ik achter hem weer de controle gepakt. Ik kwam nog dichtbij, maar het was niet genoeg." Hoogland vond ook niet dat hij verloren had. "Ik denk dat ik niets verkeerd heb gedaan."

Maar Lavreysen was erg gretig na zijn enigszins mislukte olympische finale (brons) en het missen van de Europese titel. "Natuurlijk baalde ik daarvan, omdat ik me in die races wel goed voelde. Maar vandaag was ik supergoed en zo gebrand om te winnen dat ik sowieso meteen in de aanval was gegaan, vanuit welke positie dan ook."