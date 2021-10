Victor Campenaerts verruilt Qhubeka NextHash na dit seizoen voor zijn oude ploeg Lotto Soudal. De 29-jarige houder van het werelduurrecord heeft een contract voor drie jaar getekend bij de Belgische formatie.

"Uiteraard was ik gecharmeerd door de grote interesse van verschillende teams, maar de duidelijke ambities van Lotto Soudal hebben de doorslag gegeven", zegt Campenaerts, die in 2018 en 2019 ook voor de Belgische ploeg reed.

"Ik voelde meteen vertrouwen en kijk er dan ook echt naar uit om mijn steentje bij te dragen in de attractieve manier van koersen van Lotto Soudal."

Campenaerts wil zich richten op de voorjaarsklassiekers en hoopt bij Lotto zijn manier van rijden van het afgelopen seizoen voort te zetten. "Dat betekent aanvallend koersen, maar ook resultaat behalen", zegt hij. "Daarnaast wil ik een voortrekker zijn voor de jongere renners om hun durf om te koersen aan te scherpen."

De Belg heeft in het afgelopen jaar indruk gemaakt op John Lelangue, de algemeen manager van Lotto Soudal. "Zijn aanvallende manier van koersen legde hem met onder meer ritwinst in de Giro en een derde plaats in de eindstand van de Benelux Tour geen windeieren. Met Victor versterken we ons team met een enorm complete renner."

Campenaerts is na Rüdiger Selig, Michael Schwarzmann en Jarrad Drizners de vierde aanwinst voor Lotto Soudal.