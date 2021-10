Ceylin del Carmen Alvarado start zondag in de vierde wereldbekerwedstrijd van dit seizoen in het Belgische Zonhoven. De Europees kampioene veldrijden stond sinds eind september aan de kant vanwege een verstoord bloedbeeld.

"Ceylin voelt zich goed genoeg om weer van start te gaan en dat is natuurlijk mooi nieuws", zegt bondscoach Gerben de Knegt maandag bij de bekendmaking van zijn selectie.

De 23-jarige Alvarado begon haar veldseizoen vorige maand in het Belgische Bredene. De wereldkampioene van 2020 eindigde daar als negende, op bijna anderhalve minuut van winnares Denise Betsema.

Medisch onderzoek wees vervolgens uit dat Alvarado met een verstoord bloedbeeld kampte. Het verklaarde volgens haar ploeg Alpecin-Fenix haar "ondermaatse prestatie" in Bredene.

Na drie crossen in de Verenigde Staten keren de veldrijders zondag terug in Europa. Marianne Vos, die twee van de drie Amerikaanse crossen won en leidt in het wereldbekerklassement, ontbreekt in de selectie.

"Dat Marianne nu even rust zou nemen, wisten we vooraf", aldus De Knegt. "We beschikken gelukkig over een brede groep met sterke rensters."