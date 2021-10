Lars van der Haar is er zondag niet in geslaagd om zijn eerste overwinning in het veldrijden in twee jaar te boeken. De Nederlander eindigde in de wereldbekercross in het Amerikaanse Iowa als tweede achter de Belg Eli Iserbyt.

De dertigjarige Van der Haar maakte in de eerste rondes deel uit van de kopgroep. Daaruit reed Iserbyt twee rondes voor het einde weg, waarna hij een gaatje met de concurrentie sloeg.

Van der Haar kon als enige nog in het spoor van Iserbyt blijven, maar kwam uiteindelijk elf seconden na de Belg over de finish. Michael Vanthourenthout eindigde op een halve minuut van zijn landgenoot als derde.

Twee jaar geleden was Van der Haar in de Nacht van Woerden voor het laatst succesvol. Zijn laatste wereldbekerzege dateert van 22 januari 2017 in Hoogerheide.

Iserbyt won vorige week in Waterloo ook de eerste wereldbekercross van het drieluik in de Verenigde Staten. Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock deden niet mee aan de eerste drie wedstrijden van het seizoen.

Later op de dag komen de vrouwen in actie in Iowa City.