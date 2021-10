Marianne Vos heeft voor de tweede keer dit seizoen een wereldbeker veldrijden gewonnen. Na haar zege van vorige week in het Amerikaanse Waterloo was de Brabantse zondag de sterkste in Iowa City. Bij de mannen eindigde Lars van der Haar als tweede achter de Belg Eli Iserbyt.

Vos ging halverwege de koers samen met Betsema en de Hongaarse Kata Blanka Vas aan de leiding. Door een slippertje van Vas bleven de twee Nederlandse vrouwen vooraan over.

In laatste ronde reed de 34-jarige Vos op een lastig klimmetje op indrukwekkende wijze weg bij haar landgenote en gaf ze haar voorsprong niet meer uit handen. Betsema passeerde op tien seconden als tweede de finish en Vas werd op gepaste afstand derde.

Wereldkampioene Lucinda Brand, die woensdag nog triomfeerde in Fayetteville, moest ditmaal genoegen nemen met de vierde plaats. In de strijd om de vijfde plaats werd Annemarie Worst afgetroefd door Puck Pieterse.

In de wereldbekerstand gaat Vos met 102 punten aan de leiding. De Jumbo-Visma-renster heeft tien punten voorsprong op Brand en zeventien op Betsema.

Lars van der Haar moest Eli Iserbyt voor zich dulden. Foto: ANP

Van der Haar eindigt als tweede bij de mannen

Bij de mannen maakte de dertigjarige Van der Haar in de eerste rondes deel uit van de kopgroep. Daaruit reed Iserbyt twee rondes voor het einde weg, waarna hij een gaatje met de concurrentie sloeg.

Van der Haar kon als enige in het spoor van Iserbyt blijven, maar kwam uiteindelijk elf seconden na de Belg over de finish. Michael Vanthourenthout eindigde op een halve minuut van zijn landgenoot als derde.

Iserbyt won vorige week in Waterloo ook de eerste wereldbekercross van het drieluik in de Verenigde Staten. Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock deden niet mee aan de eerste drie wedstrijden van het seizoen.

In de wereldbekerstand gaat Iserbyt met 110 punten aan de leiding. Hij wordt gevolgd door zijn landgenoten Quinten Hermans (86) en Vanthourenhout (80). Van der Haar, die twee jaar geleden zijn laatste overwinning boekte, staat met 64 punten vierde.