Laurine van Riessen maakt volgende week bij de WK baanwielrennen in het Franse Roubaix haar rentree, ruim twee maanden na haar zware val bij de Olympische Spelen van Tokio.

De 34-jarige Van Riessen is net als regerend olympisch kampioene Shanne Braspennincx geselecteerd voor de keirin, meldt de Nederlandse wielerbond KNWU vrijdag.

Bij dat sprintonderdeel ging het op 5 augustus mis voor Van Riessen. De oud-schaatsster ging in de kwartfinales van de Spelen hard onderuit en hield daar meerdere gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen en een gekneusde long aan over.

De Nederlandse, die twee weken in een Japans ziekenhuis lag, deed vorige week niet mee aan de EK baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen, maar is wel fit genoeg voor de WK in Noord-Frankrijk (20-24 oktober).

Selectie WK baanwielrennen vrouwen Sprint: Shanne Braspennincx

Keirin: Shanne Braspennincx, Laurine van Riessen

Omnium: Maike van der Duin

Scratch: Maike van der Duin

Puntenkoers: Kirsten Wild

Koppelkoers: Kirsten Wild en Amy Pieters

Kleine Nederlandse ploeg door UCI-regels

Nederland vaardigt noodgedwongen een relatief kleine ploeg af naar de WK in Roubaix. De internationale wielerunie UCI houdt namelijk vast aan de regel dat renners alleen welkom zijn bij een teamonderdeel als hun land heeft voldaan aan de eis om aan ten minste één wedstrijd uit de Nations Cup te hebben deelgenomen.

De KNWU besloot mede vanwege de coronapandemie geen Nederlanders af te vaardigen naar Nations Cup-wedstrijden in Hongkong, Sint-Petersburg en Cali. De wielerbond hoopte nog op dispensatie voor de ploegen die vorige week Europees kampioen werden, maar die kwam er niet.

Daardoor mogen de teamsprintsters Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet niet meedoen aan de WK. Hetzelfde geldt voor Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik, de kersverse Europees kampioenen op de koppelkoers.

Nederland mag op de teamsprint bij de mannen (Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen, Roy van den Berg) en op de koppelkoers bij de vrouwen (Kirsten Wild en Amy Pieters) wel deelnemen, omdat die teams als titelverdediger automatisch geplaatst zijn.

Selectie WK baanwielrennen mannen Teamsprint: Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen, Roy van den Berg (reserve Sam Ligtlee)

Sprint: Jefrey Hoogland, Harrie Lavreysen

Keirin: Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen

1 Kilometer tijdrit: Sam Ligtlee, Jeffrey Hoogland

Omnium: Roy Eefting

Scratch: Roy Eefting

Puntenkoers: Vincent Hoppezak

Nederland won in 2020 zes keer goud

Bij de vorige WK, die ruim anderhalf jaar geleden plaatsvond in Berlijn, pakte Nederland liefst negen medailles: zes keer goud, twee keer zilver en één keer brons.

Naast de teamsprinters en Wild/Pieters hopen ook Lavreysen (sprint en keirin) en Sam Ligtlee (1 kilometer tijdrit) hun titel te prolongeren.

De 39-jarige Wild, die haar loopbaan nog een paar weken verlengt voor de WK baanwielrennen, start niet op het onderdeel scratch, dat ze vorig jaar won. Ze rijdt naast de koppelkoers wel de puntenkoers.