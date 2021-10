Bauke Mollema heeft donderdag een operatie aan zijn pols ondergaan. De 34-jarige Nederlander meldt dat de ingreep succesvol is verlopen en dat hij over een paar weken weer zou kunnen trainen.

Op een foto die Mollema via Instagram heeft gedeeld is te zien dat er liefst acht schroeven en een flinke plaat uit zijn pols zijn gehaald. Vermoedelijk zijn die plaat en schroeven ingebracht na zijn valpartij in de Tour de France van vorig jaar, waarbij Mollema een complexe polsbreuk opliep.

"Gisteren ben ik geopereerd aan mijn pols om deze plaat en schroeven weg te halen", aldus Mollema vrijdag op zijn socialemediakanalen. "Alles is goed gegaan en ik zou de training over een paar weken moeten kunnen hervatten."

Het seizoen van Mollema kwam vorige week al ten einde met de Ronde van Lombardije. De renner van Trek-Segafredo was met een twintigste plek de best geklasseerde Nederlander.