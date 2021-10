De Zuid-Afrikaanse wielerploeg Qhubeka NextHash komt volgend jaar niet uit in de WorldTour. De formatie kan niet aan de licentie-eisen van de internationale wielerfederatie UCI voldoen, zo is vrijdag bekendgemaakt.

"We zijn nog steeds actief in gesprek met onze potentiële en huidige partners", zegt teambaas Douglas Ryder op de site van Qhubeka NextHash. "We werken momenteel aan het veiligstellen van onze toekomst voor 2022."

Qhubeka NextHash werd in 2008 opgericht onder de naam MTN Energade Road Team en maakte in 2016 als Team Dimension Data zijn opwachting op het hoogste niveau. Sinds dit seizoen was Qhubeka de sponsor.

De Zuid-Afrikaanse ploeg kende in 2016 het beste seizoen in zijn geschiedenis als WorldTour-formatie door liefst vijf etappes in de Tour de France te winnen. Daarvan schreef Mark Cavendish er vier op zijn naam. Dit seizoen won Qhubeka drie etappes in de Giro d'Italia.

Dit seizoen staan er 27 renners onder contract bij Qhubeka, onder wie Fabio Aru, Victor Campenaerts en Giacomo Nizzolo. Aru had eerder al aangekondigd dat hij na de Vuelta a España zou stoppen met wielrennen.

Ryder gelooft nog in het voorbestaan van de ploeg. "We blijven ervan overtuigd dat ons verhaal niet compleet is", aldus de teambaas. "Onze missie zal doorgaan, om levens te blijven veranderen door middel van wielrennen."