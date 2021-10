Miguel Ángel López heeft een maand na zijn ontslag bij Movistar een nieuwe ploeg gevonden. De 27-jarige klassementsrenner keert terug bij Astana-Premier Tech, waarbij hij voor twee jaar heeft getekend.

Het contract van López bij Movistar werd vorige maand beëindigd als gevolg van een geschil. De Spanjaard had begin september woedend opgegeven tijdens de Vuelta a España, waarna het niet meer goed kwam tussen hem en zijn ploeg.

López reed van 2015 tot en met 2020 al voor Astana. Namens de ploeg uit Kazachstan werd hij in 2018 derde in zowel de Giro d'Italia als de Vuelta. Het zijn zijn enige podiumplaatsen in een grote ronde tot dusver.

"Mijn terugkeer naar Astana voelt als thuiskomen. Een wielrenner die verder wil komen, kiest soms voor iets nieuws en dat pakt niet altijd goed uit", doelt López op zijn uitstap naar Movistar. "Ik ben nu terug bij de ploeg die me zoveel gegeven heeft. Ik weet zeker dat ik hier weer prachtige momenten ga beleven."

López won in het tricot van Astana onder meer vier etappes in een grote ronde. Ook schreef hij onder meer de Ronde van Zwitserland, de Ronde van Catalonië en de Ronde van Colombia op zijn naam.

Onlangs besloot Vincenzo Nibali al om terug te keren bij Astana. De ploeg legde verder Gianni Moscon, Sebastián Henao, Leonardo Basso, David de la Cruz en Joe Dombrowski vast voor 2022.