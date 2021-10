Jumbo-Visma heeft nog niet gesproken over de samenstelling van de ploeg voor de Tour de France van komend jaar. Donderdag werd het parcours van de 109e editie van de Ronde van Frankrijk bekendgemaakt in Parijs.

Hoewel Jumbo-Visma nog niet weet wie de Tour gaat rijden, is het vrij waarschijnlijk dat Primoz Roglic opnieuw de kopman van de Nederlandse formatie zal zijn. De Sloveen moest deze zomer nog opgeven in de Tour na een valpartij.

Volgens sportief directeur Merijn Zeeman zal ook Jonas Vingegaard op 1 juli aan de start verschijnen in Kopenhagen. Vorig jaar werd de Deen verrassend tweede in de Tour, achter de ongenaakbare Tadej Pogacar. Jumbo-Visma wacht nog altijd op zijn eerste eindzege in de Tour.

"Vingegaard was vorig jaar de revelatie van de Tour. We hebben helemaal nog niet gesproken over de samenstelling van onze ploeg, maar de kans is groot dat Jonas ernaar toe gaat", aldus Zeeman donderdag op de site van Jumbo-Visma. "Dat zou heel speciaal zijn voor hem."

Volgens Zeeman vraagt het parcours van de komende editie van de Tour om een ploeg met "brede kwaliteiten". De Ronde van Frankrijk bestaat uit twee tijdritten, een kasseienrit en zeven etappes met aankomst bergop, waaronder de Alpe d'Huez.

'Team nodig dat goed is op verschillende terreinen'

"Het is een mooie en gevarieerde Tour de France", vindt Zeeman. "Om de Tour te winnen heb je een team nodig dat goed is op verschillende terreinen. Er zijn minder sprintkansen dan vorig jaar. Er zit elke dag wel iets in wat specifieke kwaliteiten vraagt en schiftingen kan opleveren."

Zeeman lijkt niet van plan om uitsluitend klimmers te selecteren voor de Tour. "De eerste week kenmerkt zich door de tijdrit, wind en kasseien. Dat maakt het hectisch. Het gaat veel van de ploeg vragen. Als we een klimmersploeg opstellen, kun je in de eerste week al in de problemen komen."

In de laatste week van de Tour de France staan liefst drie zware bergritten door de Pyreneeën op het programma. Daags voor de champagnerit naar de Champs-Élysées in Parijs volgt er nog een individuele tijdrit over 40 kilometer.

"Het venijn zit in de staart, maar met dit parcours kunnen er ook al vroeg grote verschillen ontstaan", denkt Zeeman. "Het parcours is een ontzettend belangrijke factor in het wielrennen. Met de inzichten die we hebben, gaan we nu brainstormen over het team. De Tour de France is een hoofddoel, dus daar gaan we een goed plan voor maken."