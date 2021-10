Justitie in Frankrijk heeft donderdag een voorwaardelijke celstraf van vier maanden geëist tegen een vrouw die afgelopen zomer een valpartij veroorzaakte in de Tour de France. Op 9 december doet de rechter uitspraak.

De dertigjarige Française ging tijdens de eerste etappe met haar rug naar het peloton op de weg staan, om een bord met de tekst 'Allez Opi Omi' aan de televisiecamera te tonen. Het leidde tot een massale valpartij, waarbij tientallen renners betrokken waren.

Rennersvakbond CPA maakte woensdag nog bekend alleen een symbolische schadevergoeding van 1 euro te eisen. De vakbond wilde daarmee vooral een signaal afgeven en toeschouwers duidelijk maken dat ze zich veilig en verantwoordelijk moeten gedragen.

Justitie vindt dat de vrouw een zwaardere sanctie verdient. "Door opzettelijk het veiligheidsprotocol te schenden heeft ze anderen - weliswaar onvrijwillig - letsel toegebracht, in sommige gevallen resulterend in arbeidsongeschiktheid van drie maanden", bepleitte de officier van justitie in de rechtszaal in Brest.

Diverse renners raakten gewond of verloren tijd in het klassement bij de valpartij. De Spaanse renner Marc Soler was met twee gebroken armen het voornaamste slachtoffer. De Duitse Jumbo-Visma-renner Tony Martin liep ook meerdere verwondingen op, maar kon wel doorrijden.