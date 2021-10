Annemiek van Vleuten kijkt uit naar de Tour de France voor vrouwen van volgend jaar. De 39-jarige Nederlandse is blij met het parcours dat de organisatie donderdag presenteerde, al hadden de gravelwegen er van haar niet in gehoeven.

"Ten eerste ben ik blij dat de organisatie het serieus heeft genomen", zei Van Vleuten over de eerste echte Tour voor vrouwen sinds 2009. "Op het eerste gezicht hebben ze voor ieder wat wils opgenomen in acht dagen koersen. Ik hou natuurlijk van de bergritten en de aankomst op de slotdag op La Planche des Belles Filles, maar ik ben ook blij dat we starten op de Champs-Élysées."

"Het legt een mooie connectie met de Tour voor mannen, om te starten in de stad waar zij finishen. Meestal zijn mensen teleurgesteld dat de Tour voorbij is, nu kunnen ze daarna de vrouwenkoers kijken."

De vrouwen beginnen op 24 juli, de dag van de slotrit van de mannen, in Parijs. Het startschot klinkt bij de Eiffeltoren, waarna de rensters twaalf ronden over de Champs-Élysées afleggen.

De acht etappes van de Tour de France Femmes zullen zich allemaal afspelen in het noorden van Frankrijk, met de laatste ritten in de Elzas en de Vogezen. De slotrit finisht boven op La Planche des Belles Filles.

'Gravelwegen vergroten de pechfactor'

Van Vleuten, die momenteel herstellende is van de zware blessures die ze opliep bij een val in Parijs-Roubaix, vindt het jammer dat er geen tijdrit is opgenomen in het etappeschema. "En ik hou ook niet zo van de etappe over gravelwegen", vervolgde de olympisch kampioene tijdrijden.

"Het vergroot de pechfactor. Je kan de race verliezen door een lekke band. Het voelt een beetje als een loterij, te risicovol voor zo'n race. Hopelijk 'overleven' we het allemaal en heeft niemand pech."

Van Vleuten kwam begin deze maand op de kasseien van Parijs-Roubaix ten val en liep daarbij een dubbele bekkenbreuk en een gebroken schouder op. De kopvrouw van Movistar moet daardoor opnieuw lang revalideren.

Van Vleuten wil komend jaar de Giro Donne en de Tour de France combineren. De Italiaanse etappekoers is van 1 tot en met 10 juli, de Franse van 24 tot en met 31 juli. "Ik moet nog met mijn coach en team overleggen of dat realistisch is. De Tour wordt sowieso mijn grootste doel in 2022."