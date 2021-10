Met een grote glimlach volgde Tadej Pogacar donderdag de presentatie van het Tour de France-parcours. De titelverdediger verwacht een mooie en interessante koers in de zomer van 2022.

"Het is een heel compleet parcours", zei Pogacar in een eerste reactie in het Palais de Congrès in Parijs. "Vooral de eerste dagen zullen hectisch worden."

De Tour begint in juli met een tijdrit van 13 kilometer in Kopenhagen, waarna twee vlakke ritten elders in Denemarken volgen. "Maar het kan erg lastig worden met de wind", waarschuwt Pogacar. "We rijden over een 20 kilometer lange brug, dat kan best eng zijn."

In de eerste week zit ook een kasseienrit, met elf stroken van in totaal 19,4 kilometer. De finish is vlak na het beruchte Bos van Wallers, bekend uit Parijs-Roubaix. Pogacar reed die kasseienklassieker nog nooit, maar zijn zevende plaats in Strade Bianche van dit jaar doet vermoeden dat de Sloveen ook op dit parcours goed uit de voeten kan.

Pogacar kijkt uit naar terugkeer op Planche des Belles Filles

"Het wordt een geweldige Tour, met na de kasseistroken ook Planche des Belles Filles en Alpe d'Huez", blikt de 22-jarige renner vooruit. "Ik kijk er echt naar uit. De tijdrit naar Planche des Belles Filles is natuurlijk een hele mooie herinnering voor mij."

Op die steile klim - het laatste deel over een onverharde weg heeft een stijgingspercentage van liefst 24 - reed Pogacar in 2020 zijn landgenoot Primoz Roglic uit de gele trui, waardoor hij verrassend zijn eerste Tour-zege pakte.

"Het wordt een hele leuke Tour. Ik weet niet wat de sleuteletappe kan worden. Er zijn heel veel etappes waarin je de Tour kan verliezen en ook etappes waarin je de Tour kan winnen", zei Pogacar.