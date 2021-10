Het parcours van de Tour de France telt volgend jaar twee tijdritten van samen 53 kilometer en liefst zeven aankomsten bergop boven de 1.000 meter hoogte. Dat bleek donderdag bij de onthulling van de route in Parijs.

Eerder was al bekendgemaakt dat de 109e editie van de Tour op 1 juli begint met een tijdrit in Kopenhagen. De tweede en derde rit zijn eveneens op Deense bodem en zullen vermoedelijk een massasprint opleveren.

Aanvankelijk zou Denemarken dit jaar het grand départ al organiseren, maar dat werd wegens coronarestricties een jaar uitgesteld. De Tour zal komend jaar ook uitstapjes naar België en Zwitserland maken.

Na de drie Deense ritten gaat de grootste wielerkoers ter wereld verder in Noord-Frankrijk, waar onder meer een etappe over elf kasseistroken wordt verreden. De eerste aankomst bergop is op de steile Planche des Belles Filles, waar Jumbo-Visma-renner Primoz Roglic twee jaar geleden op dramatische wijze de gele trui verloor aan Tadej Pogacar.

Daarna volgen nog aankomsten bergop op Châtel, Megève, de Col du Granon en de Alpe d'Huez in de Alpen en de Peyragudes en de Hautacam in de Pyreneeën. De aankomsten in Châtel en Megève liggen overigens kort na de top, maar er moet in de laatste kilometers nog wel geklommen worden.

Opvallend is dat de laatste vijf etappes met aankomst bergop allemaal relatief kort zijn met afstanden tussen de 130 en 166 kilometer. Daarmee hoopt de organisatie op explosieve en spectaculaire ritten.

Opnieuw tijdrit op voorlaatste dag

De Tour-organisatie merkt zes etappes als vlak aan en zeven als heuvelachtig, waaronder de rit naar Planche des Belles Filles. Er zijn drie rustdagen, waaronder de reisdag van Denemarken naar Frankrijk.

Net als bij de voorgaande twee edities staat er op de voorlaatste dag een individuele tijdrit gepland, ditmaal van 40 kilometer naar het bedevaartsoord Rocamadour. De Tour eindigt op 24 juli traditiegetrouw met een sprintersrit op de Champs-Élysées in Parijs.

Op 24 juli begint eveneens de Tour de France Femmes. Die vrouwenkoers telt voor het eerst acht etappes en eindigt op 31 juli.