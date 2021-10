De eerste editie van de nieuwe versie van de Tour de France voor vrouwen telt acht etappes en eindigt met een rit naar La Planche des Belle Filles. Dat bleek donderdag bij de bekendmaking van het parcours door Tour-organisator ASO.

De vrouwen beginnen op 24 juli, de dag van de slotrit van de mannen, aan hun grote ronde. In Parijs zullen de deelneemsters twaalf ronden tussen de Eiffeltoren en de Champs-Élysées afleggen, waarna de winnares de eerste gele leiderstrui krijgt.

De acht etappes van de Tour zullen zich allemaal afspelen in het noorden van Frankrijk, met de laatste ritten in de Elzas en de Vogezen. De slotrit finisht boven op La Planche des Belles Filles.

Die slotklim, met een onverhard laatste stuk en een stijgingspercentage van 24, vormt volgens koersdirecteur Marion Rousse "een meedogenloze finale". De gemiddelde stijging van de slotklim, die een lengte van 7 kilometer heeft, is 8,7 procent.

Eerdere pogingen waren geen succes

Diverse eerdere pogingen om een Tour de France voor vrouwen te organiseren, waren geen succes. Tussen 1984 en 1993 bestond de Tour de France féminin en van 1992 tot en met 2009 werd La Grande Boucle féminine georganiseerd.

Beide koersen verdwenen omdat ze niet rendabel bleken. De voorbije jaren pakte ASO uit met La Course, een al dan niet meerdaags zoethoudertje voor het vrouwenpeloton.

"Als het rendabel was geweest, dan zou de Tour voor vrouwen al veertig jaar bestaan. Het is vooral moeilijk om de koers uit te zenden", zei Tourbaas Christian Prudhomme op de presentatie. "Maar ons doel is om een race te organiseren die over honderd jaar nog bestaat."

Ook het parcours voor de mannen wordt donderdag gepresenteerd. De 109e editie van de Franse wielerronde start in het Deense Kopenhagen. Dat zou aanvankelijk dit jaar al gebeuren, maar vanwege de coronaregels besloot de organisatie de Tour geheel in Frankrijk te houden.