Lucinda Brand heeft woensdag onder loodzware omstandigheden de wereldbekercross in het Amerikaanse Fayetteville gewonnen. De wereldkampioene schudde halverwege Marianne Vos van zich af en reed solo naar de finish.

Denise Betsema schoof in de stromende regen nog op naar de tweede plaats, negen seconden achter Brand. De Amerikaanse Clara Honsinger eindigde als derde. Vos moest uiteindelijk genoegen nemen met de vierde plaats.

Afgelopen zondag had Vos in het eveneens Amerikaanse Waterloo de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen. Door haar vierde plaats in Fayetteville verspeelt ze de leiding in het wereldbekerklassement aan Brand.

Op het modderige parcours gingen Brand en Vos er al snel samen vandoor. In de derde ronde kwam Vos door een valpartij van Brand alleen aan kop en even leek ze naar de overwinning te rijden. Haar rivale sloot echter een ronde later weer aan en plaatste een versnelling waarop Vos geen antwoord had.

Het Amerikaanse drieluik in de wereldbeker veldrijden wordt zondag in Iowa afgesloten. Daarna volgen twee wereldbekerwedstrijden in België.

De mannen komen later op de avond in actie. Wereldtoppers Mathieu van der Poel en Wout van Aert slaan de koersen op Amerikaanse bodem over en beginnen pas later aan hun veldritseizoen.