Alex Dowsett gaat op 3 november proberen het werelduurrecord te heroveren. De Britse renner valt het huidige record van 55,089 kilometer aan op de wielerbaan in het Mexicaanse Aguascalientes, meldt de internationale wielrenunie UCI dinsdag. Tweevoudig wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna overweegt eveneens een poging.

De Belg Victor Campenaerts is de huidige recordhouder. Hij reed de 55,089 kilometer op 16 april 2019 op de hooggelegen baan in Aguascalientes.

Israel Start-Up Nation-renner Dowsett wilde het uurrecord vorig jaar december al aanvallen in Manchester, maar hij liep een coronabesmetting op en moest de recordpoging uitstellen.

De 32-jarige Dowsett pakte in mei 2015 in Manchester het werelduurrecord af van de Australiër Rohan Dennis en zette het destijds op 52,937 kilometer. Een maand later was hij het record alweer kwijt aan zijn landgenoot Bradley Wiggins, die op dezelfde piste 54,526 kilometer reed.

"Toen ik in 2015 het record pakte, was ik toch een beetje gefrustreerd, want ik voelde dat er meer in de tank zat. Ik wil nu echt zien waartoe ik in staat ben, al heeft Victor de lat hoog gelegd", zei Dowsett. "Op hoogte rijden betekent dat je minder vermogen nodig hebt, maar de ijle lucht kan wel de ademhaling bemoeilijken. Toch denk ik dat de hoogte gunstiger zal uitpakken."

Filippo Ganna werd vorige maand in Brugge voor de tweede keer wereldkampioen tijdrijden. Filippo Ganna werd vorige maand in Brugge voor de tweede keer wereldkampioen tijdrijden. Foto: Getty Images

Ganna doet mogelijk komende zomer aanval op werelduurrecord

Ganna vertelde aan Gazzetta dello Sport dat hij mogelijk in 2022 een poging onderneemt. Hij werkte begin juni, kort na de Giro d'Italia, al een test van een half uur af. "Ik deed die test na een periode op hoogte in de Giro. Na dertig minuten was ik helemaal kapot, ik begrijp nu goed hoeveel planning en inspanning er bij een echte poging komt kijken", zegt de Italiaan.

De 25-jarige Ganna wordt alom beschouwd als een van de beste tijdrijders van het moment. Hij won afgelopen zomer als baanwielrenner olympisch goud op de ploegenachtervolging en prolongeerde in Vlaanderen zijn wereldtitel tijdrijden.

De renner van INEOS Grenadiers gaat in januari met de ploegleiding om tafel om de opties te bespreken. "Misschien doe ik mijn aanval komende zomer. Ik hoop dat ik op een dag een goede fles rosé kan ontkurken om mijn geslaagde werelduurrecordpoging te vieren."