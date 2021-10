De Nederlandse teamsprintsters, die vorige week Europees kampioen werden, ontbreken op de WK baanwielrennen. De internationale wielrenunie UCI houdt vast aan de regel dat continentale kampioenen alleen welkom zijn als hun land heeft voldaan aan de eis om aan ten minste één wedstrijd uit de Nations Cup te hebben deelgenomen.

Dat is mede door de coronapandemie niet gebeurd. Ook Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik, Europees kampioen op de koppelkoers, ontbreken vanwege de regels van de UCI volgende week op de WK.

Directeur Thorwald Veneberg van de Nederlandse wielerunie KNWU lichtte de rensters en renners dinsdagochtend in. "We hebben lange discussies gevoerd met de UCI, maar ze houden vast aan hun standpunt."

Het is een forse tegenvaller voor Shanne Braspennincx, Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet, die bij de EK in Grenchen in wisselende samenstellingen tot twee keer toe een wereldrecord reden.

Bij de teamsprint komen tegenwoordig ook bij de vrouwen drie in plaats van twee rensters in de baan. Zij leggen drie ronden af, waarbij er telkens één renster afvalt.

Shanne Braspennincx, die hier het EK-goud op de teamsprint viert, kan met haar teamgenoten niet meedoen aan de WK in Roubaix. Shanne Braspennincx, die hier het EK-goud op de teamsprint viert, kan met haar teamgenoten niet meedoen aan de WK in Roubaix. Foto: EPA

'UCI zegt dat dispensatie alleen geldt voor individuele nummers'

De wielerbond wist eerder al dat Nederland op een aantal onderdelen ontbreekt bij de WK in het Franse Roubaix. Dat was de consequentie van het niet deelnemen aan de Nations Cup. Een wedstrijd in Hongkong werd gemeden vanwege quarantainedreiging, terwijl in Sint-Petersburg nog kort voor de Olympische Spelen werd gereden.

Begin september was er ook nog een wedstrijd in het Colombiaanse Cali. De medische staf oordeelde echter dat het door de coronasituatie in het Zuid-Amerikaanse land niet verantwoord was om renners af te vaardigen.

"De gezondheid staat bij ons voorop", aldus Veneberg, die tijdens de Spelen in Tokio vanuit de UCI nog te horen kreeg dat Nederland in aanmerking kwam voor dispensatie. "Nu zeggen ze dat dat alleen geldt voor individuele onderdelen."

Van Schip en Havik veroverden vorige week de Europese titel op de koppelkoers, een onderdeel waarvoor Nederland eveneens geen startbewijs voor de WK had. Het succes leek alsnog deelname mogelijk te maken, maar de UCI was onverbiddelijk.

De wereldkampioenschappen baanwielrennen worden van 20 tot en met 24 oktober gehouden in Roubaix.