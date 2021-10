UAE Team Emirates rijdt volgend seizoen ook met een vrouwenploeg in het peloton. De nieuwe formatie komt zo goed als zeker uit in de WorldTour.

"We zijn blij dat we kunnen aankondigen dat we een vrouwenteam aan het creëren zijn dat op het internationale podium kan uitkomen. Dit project past bij onze ambities die we in 2017 hebben uitgesproken om het wielrennen verder te ontwikkelen", zegt teambaas Mauro Gianetti dinsdag in een verklaring.

Eind vorige week meldde Cyclingnews al dat UAE Team Emirates op het punt staat om Alè BTC Ljubljana Team over te nemen. De formatie uit de Verenigde Arabische Emiraten bevestigt nu dat er "in samenwerking" met dat WorldTour-team een vrouwenploeg wordt opgericht.

UAE Team Emirates laat weten dat momenteel alle documenten in orde worden gemaakt om een WorldTour-licentie te krijgen. "Ergens in de komende weken hebben we het plaatje rond en zijn we klaar om ons project te presenteren", aldus Gianetti. Het is nog niet bekend welke rensters volgend seizoen voor de vrouwenploeg van UAE Team Emirates gaan rijden.

Bij Alè BTC Ljubljana Team staan momenteel onder anderen de Nederlandse Maaike Boogaard en Marlen Reusser onder contract. Reusser, de Europees kampioene tijdrijden die afgelopen zomer olympisch zilver veroverde op de tijdrit, tekende in augustus een contract bij SD Worx voor de komende twee seizoenen.

In de mannenploeg is tweevoudig Tour de France-winnaar Tadej Pogacar de blikvanger. In 2022 komen ook João Almeida, Marc Soler, Pascal Ackermann en George Bennett voor UAE Team Emirates rijden.