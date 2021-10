In het Palais de Congrès in Parijs wordt om 11.30 uur het parcours van de Tour de France van volgend jaar bekendgemaakt. Maar voor die officiële onthulling is er al veel uitgelekt, waardoor de route grotendeels al valt in te tekenen. Hieronder lees je wat al zeker is en wat de geruchten over de Tour in 2022 zijn.

Wat weten we al zeker?

Kopenhagen krijgt het grand départ op 1 juli. Dat zou aanvankelijk dit jaar al gebeuren, maar vanwege de coronaregels besloot de organisatie de Tour geheel in Frankrijk te houden en vond de start in Brest plaats.

De Deense hoofdstad wordt als een van de fietsvriendelijkste steden ter wereld beschouwd. Het wordt de eerste keer dat een grote ronde door Denemarken gaat. Met Jonas Vingegaard (dit jaar tweede in de Tour), Kasper Asgreen (winnaar Ronde van Vlaanderen) en Mads Pedersen (wereldkampioen in 2019) heeft Denemarken momenteel een gouden generatie jonge renners.

De Tour begint met een individuele tijdrit van 13 kilometer. In de dagen daarna staan er nog twee nagenoeg vlakke ritten (Roskilde-Nyborg over 199 kilometer en Vejle-Sønderborg over 182 kilometer) op het programma.

Daarnaast staat vast dat de Tour op 21 juli traditiegetrouw zal finishen op de Champs-Élysées. Alles tussen Denemarken en Parijs is officieel nog onbekend.

Wat zijn de geruchten?

Maar dat wil niet zeggen dat een groot deel van de route alvast met potlood kan worden ingetekend. Wielerfans en journalisten maken er een hobby van om al voor de officiële presentatie het parcours te voorspellen en dat kunnen zij vaak opvallend accuraat.

De Tour-organisatie huurt namelijk al voor het parcours onthuld wordt tientallen hotels in de omgeving van de start- en finishplaatsen af, zodat de renners en sponsors zijn verzekerd van een overnachting. De wielerfans speuren op hotelboekingswebsites naar plaatsen waar de prijzen in juli ongewoon hoog zijn óf plaatsen waar nog nauwelijks hotelkamers beschikbaar zijn.

Hierdoor kunnen zij met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid stellen dat de Tour-karavaan op de eerste rustdag op 4 juli vanuit Denemarken naar het Noord-Franse Lille vliegt. In deze omgeving zullen de eerste etappes op Frans grondgebied worden verreden.

Duinkerken en Calais mogelijke start- of finishplaatsen

Duinkerken en Calais worden genoemd als start- of finishplaatsen, net als Arenberg. Bij die plaats ligt het beruchte Bos van Wallers, met de zwaarste kasseistrook uit de klassieker Parijs-Roubaix. De verwachting is dan ook dat er voor het eerst sinds 2018 een 'Parijs-Roubaix-etappe' met meerdere kasseistroken in de Tour zit.

Volgens lokale media start de etappe daarna in het Waalse Binche, waarna de Tour via België koers zet richting het noordoosten van Frankrijk. Op 8 juli voorspellen de wielerfans een aankomst op de steile Planche des Belles Filles. Deze klim zat de afgelopen tien jaar al vijf keer in het Tour-parcours.

De laatste keer was in de voorlaatste etappe van 2020, toen Jumbo-Visma-renner Primoz Roglic in een tijdrit zijn zeker gewaande gele trui verloor aan Tadej Pogacar.

Tour zal voor de derde keer Franse bodem verlaten

Vervolgens gaan de renners op weg naar de Alpen. De lokale krant Le Dauphiné weet de start- en finishplaatsen van 9 tot en met 14 juli al te voorspellen. Na Denemarken en België zal de Tour met een finish en start (Lausanne en Aigle) in Zwitserland voor de derde keer Franse bodem verlaten.

Op 13 juli finisht de etappe waarschijnlijk op de top van de steile Col du Granon. Wielerfans hopen dat de organisatie niet voor de geasfalteerde weg omhoog kiest, maar een smallere route met ook grindpaadjes. De Col du Granon werd alleen in 1986 al eens beklommen in de Tour en was met zijn 2.413 meter tot 2011 de hoogstgelegen finish ooit in de Tour.

Een dag later, op de Franse nationale feestdag Quatorze Juillet, staat er naar verwachting een etappe met aankomst op Alpe d'Huez op het programma. Het wordt de 31e keer dat 'de Nederlandse Berg' dienstdoet als finishplaats in de Tour; de laatste keer was in 2018.

Pyreneeën en individuele tijdrit

Ook de Pyreneeën zullen niet ontbreken in de Tour. Na de Alpe d'Huez zet het peloton koers richting het zuidwesten van Frankrijk. Op woensdag 17 en donderdag 18 juli zijn er nauwelijks hotels meer te krijgen bij skioorden Peyragudes en Hautacam.

Net als de afgelopen twee jaar lijkt er op de voorlaatste dag een individuele tijdrit in het parcours te zitten. Op 23 juli krijgt de Tour mogelijk zijn ontknoping in een race tegen de klok van circa 30 kilometer. Volgens Franse media finishen de renners in Rocamadour, een schilderachtig bedevaartsoord in het Centraal Massief. Van daaruit wacht de renners nog één etappe: het sprintersfestijn op de Champs-Élysées in Parijs.