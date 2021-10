Wielerlegende Eddy Merckx denkt dat Tadej Pogacar als eerste renner in vijftig jaar in zijn voetsporen kan treden qua zeges. Hoewel veel toptalenten worden beschouwd als de nieuwe Merckx, denkt de Belgische icoon dat Pogacar de eerste is die dat predicaat verdient.

"Ik heb vaak gehoord dat iemand de nieuwe Merckx is zonder dat aan die voorwaarden is voldaan", citeerde de Italiaanse wielersite Tuttobiciweb Merckx maandag tijdens een sponsorevenement met Pogacar. "Maar met Tadej denk ik dat we er deze keer echt zijn."

"Hij is 23 jaar en heeft al twee keer de Tour de France en dertig koersen gewonnen, dat is ongelooflijk. Op mijn 24e had ik de Tour nog niet eens gewonnen. Hij staat nog aan het begin van zijn carrière, maar ik denk dat hij het in sommige races beter doet dan ik. Hij is een groot kampioen en we gaan nog vele jaren van hem genieten."

De nu 76-jarige Merckx wordt beschouwd als de beste wielrenner aller tijden. 'De Kannibaal' won in zijn achttien jaar lange loopbaan liefst 525 koersen, waaronder vijf keer de Tour de France en Giro d'Italia en één keer de Vuelta a España.

39 Tour-winnaar Pogacar ook de sterkste in Ronde van Lombardije

Pogacar: 'Onmogelijk om zoveel te winnen'

De 23-jarige Pogacar trad afgelopen zaterdag na zijn zege in de Ronde van Lombardije in de voetsporen van Merckx. Na Merckx en Fausto Coppi werd de Sloveen de derde renner in de geschiedenis die in één seizoen een grote ronde en twee monumenten wint. Pogacar schreef eerder dit seizoen de Tour de France en Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam.

Zelf wilde Pogacar niets weten van de vergelijkingen met Merckx, die met vijf Tour-zeges het record deelt met Jacques Anquetil, Bernard Hinault en Miguel Indurain. "Velen hebben me verteld dat ik de nieuwe Merckx ben, maar het is onmogelijk om alles te winnen wat hij gewonnen heeft."

"Het is beter om niet aan de toekomst te denken. Ik wil genieten van dit moment en dit droomjaar. In de toekomst zou ik ook slechte seizoenen met weinig overwinningen kunnen tegenkomen, dus het is beter om niet aan het passeren van Merckx te denken."