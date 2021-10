Wout Poels vertrekt bij Bahrain Victorious. Het contract van de 34-jarige Limburger bij de WorldTour-ploeg loopt af en wordt niet verlengd. Het is nog niet bekend voor welke ploeg hij volgend jaar rijdt.

In een bericht op Twitter neemt Bahrain Victorious maandag afscheid van zes renners, onder wie Poels. Ook de 24-jarige Nederlander Kevin Inkelaar moet vertrekken. "Het was een genoegen, we wensen jullie het allerbeste voor de toekomst", aldus de ploegleiding.

Poels reed twee jaar voor de WorldTour-ploeg uit Bahrein. De routinier, die eerder uitkwam voor Vacansoleil, Quick-Step en Team Sky (nu INEOS Grenadiers), wist geen overwinning te boeken in die periode.

De klimmer hoopte bij Bahrain Victorious meer voor eigen kansen te kunnen gaan dan bij Sky, waar hij vijf jaar een luxeknecht was. Poels werd vorig jaar zesde in de Vuelta a España, zijn tweede toptienklassering in een grote ronde.

In de Tour de France van dit jaar reed Poels lange tijd in de bolletjestrui, maar eindigde hij in het bergklassement als tweede achter de Tour-winnaar Tadej Pogacar. De Nederlander kwam begin september voor het laatst in actie. Hij eindigde in de Ronde van Spanje op de 23e plaats.

Poels boekte het grootste individuele succes uit zijn loopbaan in 2016, toen hij Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam schreef. Bij Team Sky was hij vier keer onderdeel van de ploeg die de Tour-winnaar leverde. In 2015 en 2016 was hij knecht van Chris Froome, in 2018 van Geraint Thomas en in 2019 van Egan Bernal.