Marianne Vos heeft zondag de eerste wereldbeker veldrijden van het seizoen gewonnen. De Brabantse bleef in het Amerikaanse Waterloo haar landgenotes Lucinda Brand (tweede) en Denise Betsema (derde) voor in een spannende strijd.

De wedstrijd in Iowa werd gedomineerd door de Nederlandse vrouwen. In de eerste rondes reed de 34-jarige Vos samen met vier landgenotes aan de leiding en daarna ging Brand lange tijd alleen aan kop. Vos voegde zich in de slotronde weer bij Brand en in de finale werden de twee ook weer vergezeld door Betsema.

In de laatste bocht was Vos haar twee concurrentes te slim af en vervolgens sprintte ze naar haar eerste wereldbekerzege in het veldrijden sinds begin 2019. Toen triomfeerde ze in het Franse Pontchâteau en stelde ze een week later ook de eindzege in de wereldbeker veilig.

Vorige week was Vos nog actief in Parijs-Roubaix. Daar eindigde ze toen als tweede op gepaste afstand van de Britse Elizabeth Deignan.

Achter het Nederlandse trio in Waterloo eindigde de Zwitserse Jolanda Neff als vierde. Annemarie Worst kwam als vijfde over de finish. Ook Puck Pieterse (achtste) en Yara Kastelijn (negende) eindigden in de top tien.

Van der Poel en Van Aert niet in actie bij mannen

Later op de dag komen de mannen in actie in Waterloo. Mathieu van der Poel en Wout van Aert staan niet aan de start.

Ook de volgende twee wereldbekerwedstrijden in het veldrijden worden in de Verenigde Staten verreden. Woensdag komen de renners in actie in Fayetteville en volgende week zondag in Iowa City.