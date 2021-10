Arnaud Démare heeft zondag de 115e editie van Parijs-Tours op zijn naam geschreven. De Fransman was de sterkste in de sprint van een groepje van vier renners.

Démare reed in de finale samen met de Belg Jasper Stuyven nog kort achter zijn landgenoot Franck Bonnamour en de Belg Stan Dewulf. In de slotkilometer dichtten de twee het gat met de twee koplopers en mochten ze met z'n vieren strijden om de winst.

In de sprint ging Démare van ver aan en bleef hij Bonnamour net voor. Stuyven kwam als derde over de finish. Danny van Poppel won op veertig seconden de sprint om de vijfde plek en was daarmee de beste Nederlander.

De dertigjarige Démare is de opvolger van de Deen Casper Pedersen. Joris Nieuwenhuis eindigde vorig jaar als derde in de koers die tegenwoordig deel uitmaakt van de ProSeries, het niveau onder de WorldTour.

Démare eindigde al twee keer eerder op het podium in Parijs-Tours. In 2016 werd hij tweede achter Fernando Gaviria en in 2013 moest hij genoegen nemen met de derde plek achter winnaar John Degenkolb en nummer twee Michael Mørkøv.

Voor Démare is de zege in Parijs-Tours zijn negende van het seizoen. Eerder won hij onder meer twee etappes in de Ronde van Valencia en boekte hij de eindzege in Boucles de la Mayenne.