Tadej Pogacar is dolgelukkig na zijn overwinning zaterdag in de Ronde van Lombardije. De Sloveen voegde met het laatste wielermonument van het seizoen een nieuwe zege toe aan zijn toch al indrukwekkende palmares en schaarde zich tevens in een rijtje met Fausto Coppi, Eddy Merckx en Bernard Hinault.

De 23-jarige Pogacar reed de Ronde van Lombardije voor het eerst, maar dat deerde hem niet. De kopman van UAE Team Emirates won dit seizoen ook al de Tour de France en met Luik-Bastenaken-Luik een ander monument.

Tot dit jaar wonnen alleen Coppi en Merckx twee monumenten én de Tour de France in één seizoen. Pogacar is na Coppi, Merckx en Hinault bovendien de vierde renner ooit die na de Tour ook de Ronde van Lombardije wint. Hinault sloeg die dubbelslag 42 jaar geleden als laatste.

"Het is geweldig. Na zo'n seizoen ook nog op deze manier eindigen, daar heb ik geen woorden voor", zei Pogacar in zijn eerste reactie. "Iedere overwinning is belangrijk voor me, maar vooral deze. Ik heb er lang van gedroomd om hier te rijden en te winnen."

Tadej Pogacar versloeg Fausto Masnada in de sprint. Tadej Pogacar versloeg Fausto Masnada in de sprint. Foto: Getty Images

'Hoorde onderweg dat Masnada de wegen goed kende'

Pogacar koos op 36 kilometer van de finish voor de aanval uit een kopgroep. Na een solo van 20 kilometer kreeg hij gezelschap van Fausto Masnada, maar die was in de sprint niet opgewassen tegen de de tweevoudig Tour-winnaar.

"Ik hoorde onderweg dat Masnada de wegen goed kende en ik wist dan ook dat hij terug zou komen in de technische afdaling", aldus Pogacar. "Dit was mijn eerste keer hier, maar ik wist niet dat hij niet mee zou werken. Gelukkig was onze voorsprong groot genoeg."

Pogacar was woensdag in Milaan-Turijn niet opgewassen tegen zijn landgenoot Primoz Roglic, maar was zaterdag met afstand de beste renner in koers. "In deze periode van het seizoen had ik de ene dag een goed gevoel en de andere dag een minder gevoel. Dit was duidelijk een goede dag."