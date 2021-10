Tadej Pogacar heeft zaterdag op fraaie wijze de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. De Sloveense Tour-winnaar won het Italiaanse wielermonument door na een aanval van 36 kilometer in een sprint af te rekenen met Fausto Masnada.

De 23-jarige Pogacar was op 36 kilometer van de streep weggesprongen uit een kopgroep en kreeg na een solo van 20 kilometer gezelschap van Masnada. De twee reden vervolgens samen naar de streep in Bergamo, waar Pogacar over de snelste sprint bleek te beschikken.

Met zijn overwinning in de Ronde van Lombardije sluit Pogacar zijn topseizoen in stijl af. De kopman van UAE Team Emirates won eerder dit jaar de Tour de France, Tirreno-Adriatico en Luik-Bastenaken-Luik. De zege in laatstgenoemde koers was zijn eerste overwinning in een monument.

Primoz Roglic, die in Italië als topfavoriet werd beschouwd, stelde teleur door op een kleine minuut als vierde te eindigen. De kopman van Jumbo-Visma miste de boot toen Pogacar ten aanval trok en had ook niet de benen om zijn landgenoot bij te halen. Bauke Mollema, die in 2019 de Ronde van Lombardije won, was met een twintigste plaats de beste Nederlander.

De Ronde van Lombardije is een van de vijf monumenten in het wielrennen, samen met Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik. De Italiaanse eendagskoers is de laatste WorldTour-koers van het seizoen en wordt traditiegetrouw in oktober verreden.

Tien renners vormen kopgroep

De 115e editie van de Ronde van Lombardije voerde de renners over een gloednieuw parcours over 239 kilometer van Como naar Bergamo. Onderweg kwam het peloton zeven gecategoriseerde beklimmingen tegen.

Direct vanaf de start ontstond een kopgroep van tien renners, onder wie de Belgen Tim Wellens, Victor Campenaerts en Jan Bakelants. Op het hoogtepunt hadden zij een voorsprong van ruim zes minuten op het peloton.

Op de Dossena ontstonden de eerste haarscheurtjes in de kopgroep en het peloton. Een groepje met onder anderen Marc Hirschi en Jumbo-Visma-renner Jonas Vingegaard sprong weg uit het peloton, maar kreeg niet al te veel ruimte. Ondertussen bleven vooraan nog zes renners over, maar zij werden op 56 kilometer van de streep ingerekend.

Vuurwerk op Passo di Ganda

Op de daaropvolgende Passo di Ganda ontbrandde het vuurwerk in de 'koers van de vallende bladeren'. Pavel Sivakov demarreerde op 38 kilometer van de streep en kreeg onder anderen Vincenzo Nibali, Pogacar en Masnada met zich mee, terwijl Roglic niet mee kon.

Even later besloot Pogacar solo verder te gaan. De winnaar van de laatste Tour de France had op de top van de Passo di Ganda een marge van zeker veertig seconden op de achtervolgende groep, maar in de afdaling werd hij bijgehaald door Masnada. De Italiaan was op zijn beurt weggesprongen uit de groep met achtervolgers.

Op de laatste klim vlak voor de finish probeerde Pogacar zijn medevluchter van zich af te schudden, maar Masnada hield stand, waarop een sprint-à-deux volgde in de straten van Bergamo. Pogacar ging als eerste aan en die inspanning was Masnada te machtig.